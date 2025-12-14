Galatasaray, Estudiantes ile ilk sezonunda Arjantin'de şampiyon olan eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

Fernando Muslera, penaltılara giden mücadelede Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermeyerek, kazanılan şampiyonlukta büyük bir rol oynadı.