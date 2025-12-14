Galatasaray, Estudiantes ile ilk sezonunda Arjantin'de şampiyon olan eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Fernando Muslera'yı unutmadı! - Resim : 2

Fernando Muslera, penaltılara giden mücadelede Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermeyerek, kazanılan şampiyonlukta büyük bir rol oynadı.

