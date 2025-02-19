Galatasaray filede çeyrek finalde elendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray filede çeyrek finalde elendi

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalde İstanbul Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 25-22, 23-25, 20-25 ve 19-25’lik set sonuçlarıyla 3-1 kaybetti ve çeyrek finalde elendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)

İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)

Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika

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