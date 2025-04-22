Galatasaray final için sahaya çıkacak! Rakip: Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray arasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 22 Nisan Salı günü oynanacak maç 20.30'da başlayacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor ile Galatasaray, 22 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları yarı final maçıyla bu sezon dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'deki ilk maçta Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi. Konyaspor'un o maçtaki tek golü Oğulcan Ülgün'nden geldi. İki takım arasında ligdeki ikinci maçta ise sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Türkiye Kupası'ndaki mücadele ise golsüz tamamlanmıştı.

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Kupanın 3. turunda Konyaspor, 23Elazığ'ı 4-0, 4. turunda ise Kepezspor'u 9-0 mağlup ederek gruplara katılım hakkı elde etti. Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan yeşik-beyazlı ekip, Çorum FK'yı 1-0, Eyüpspor'u ise 3-1 yendi. Gruptaki son maçında Galatasaray'a konuk olan Recep Uçar'ın ekibi, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı ve 7 puanla ilk sırada yer aldı.

Konya temsilcisi çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Alvaro Morata'nın yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer



Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen