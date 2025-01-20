Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı

Galatasaray’ın Florya projesi için flaş bir adım atıldı. Sarı kırmızılılar ihale sürecini başlattı. Galatasaray, söz konusu projeden yaklaşık 500 milyon dolar gelir bekliyor.

Sarı-kırmızılıların ciddi gelir beklediği Florya Projesi'nde ihale süreci bugün başlıyor. Galatasaray bir ay içinde teklifler alacak ve ihaleyi alan firmayı belirleyecek.

An itibarıyla 2 firmanın ihaleye gireceği belirtilirken, Galatasaray yönetimin en az 4-5 firmanın daha teklif vermesini bekliyor.

Galatasaray’ın söz konusu projeden yaklaşık 400-500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

FLORYA PROJESİ NEDİR?

Galatasaray’da uzun süredir konuşulan proje ile birlikte sarı kırmızılıların Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nin de içinde bulunduğu arazide 4 aşamalı bir inşaat süreci başlayacak. İnşaatları yapacak firmalar ihale ile belirlenecek. Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur, etik gerekçeler ile ihaleye katılmayacak.

Galatasaray, yakın zamanda Kemerburgaz’da yapılan yeni tesislere taşınması bekleniyor.

Son Haberler
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Yürekleri ısıtan dostluk! Birlikte uyuyan kedi ve köpek görenleri şaşırttı
Yürekleri ısıtan dostluk!
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!