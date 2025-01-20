Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı

Sarı-kırmızılıların ciddi gelir beklediği Florya Projesi'nde ihale süreci bugün başlıyor. Galatasaray bir ay içinde teklifler alacak ve ihaleyi alan firmayı belirleyecek.

An itibarıyla 2 firmanın ihaleye gireceği belirtilirken, Galatasaray yönetimin en az 4-5 firmanın daha teklif vermesini bekliyor.

Galatasaray’ın söz konusu projeden yaklaşık 400-500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

FLORYA PROJESİ NEDİR?

Galatasaray’da uzun süredir konuşulan proje ile birlikte sarı kırmızılıların Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nin de içinde bulunduğu arazide 4 aşamalı bir inşaat süreci başlayacak. İnşaatları yapacak firmalar ihale ile belirlenecek. Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur, etik gerekçeler ile ihaleye katılmayacak.

Galatasaray, yakın zamanda Kemerburgaz’da yapılan yeni tesislere taşınması bekleniyor.