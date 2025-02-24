Galatasaray Florya'dan RAMS Park'a hareket etti

Trendyol Süper Lig'inde Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren mücadele, birçok kişi için ligin erken finali olarak görülüyor.

Galatasaray, namağlup ligde yoluna devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da hedef, bu maçı kazanıp puan farkını açmakken, Fenerbahçe'de ise hedef, puan farkını 3'e düşürebilmek.

İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri