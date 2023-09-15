Galatasaray forması giyen Emmanuel Dennis Başakşehir'e geliyor

Başakşehir, transferin son gününde Nottingham Forest'ın golcüsü Emmanuel Dennis'le anlaştı. Dennis, 2021 yılında Club Brugge'da oynarken Galatasaray formasıyla antrenman yapmıştı.

Galatasaray forması giyen Emmanuel Dennis Başakşehir'e geliyor

Transfer döneminin son gününde Rams Başakşehir, İngiliz takımı Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'i kadrosuna katıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; prensipte anlaşma sağlanan Dennis, bugün turuncu lacivertli kulübe imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.
Başakşehir'in kiralık olarak transfer edeceği 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
Nijeryalı oyuncunun sağlık kontollerinin ardından İstanbul temsilcisiyle mukavele imzalaması bekleniyor.

15 MİLYON EURO
Nottingham Forest ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon Watford'dan 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Premier Lig'de 19 maça çıkan futbolcu 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

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Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyerken 2021 yılında Galatasaray formasıyla verdiği pozla dikkat çekmişti. Dennis, sarı kırmızılı formayla yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kaynak: Ntv Spor

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