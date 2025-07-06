Galatasaray forvet transferini resmen açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray forvet transferini resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, bir transferini daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar, forvet pozisyonu için Fabian White'ı kadrosuna kattı.

2025/26 sezonu kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, transferde durmak bilmiyor. Cimbom, Amerikalı forvet Fabian White Jr. ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket'te forma giyen White Jr.'ın transferiyle ilgili olarak sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

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İşte sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklama;

"Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi’nde gösterdiği skorer performansla adından sıkça söz ettiren 202 cm boyundaki Amerikalı forvet Fabian White Jr.’a başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz."

Fabian White Jr. geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14.5 sayı, 4.6 ribaund ortalamaları ile oynadı.

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