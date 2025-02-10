Galatasaray Frankowski'yi KAP'a bildirdi

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Galatasaray Frankowski'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski resmi olarak açıkladı.

Galatasaray Przemysław Adam Frankowski transferinin KAP duyurusunu yaptı. Daha önce Polonyalı oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar oyuncunun kulübüyle de anlaşarak bu transferde mutlu sona ulaşmıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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