Galatasaray Ganalı genç stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Africafoot’un haberine göre; sarı-kırmızılılar, FC Basel forması giyen Ganalı stoper Jonas Adjetey için 10 milyon Euro’luk teklif sundu.

AYHAN AKMAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Haberde, Galatasaray’ın 20 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık sözleşme ve maaşında ciddi bir iyileştirme teklif ettiği belirtiliyor. Futbol Direktörü Ayhan Akman’ın, transferi bitirmek için Basel yönetimiyle doğrudan temas kurduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Adjetey, transfer döneminin son günlerinde Premier Lig ekibi Brentford’un da gündemine gelmişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Ganalı savunmacının kulübü Basel ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.