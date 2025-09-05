Galatasaray Ganalı genç stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarında olan Basel’in genç savunmacısı Jonas Adjetey için 10 milyon euroluk teklif sundu.

Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Africafoot’un haberine göre; sarı-kırmızılılar, FC Basel forması giyen Ganalı stoper Jonas Adjetey için 10 milyon Euro’luk teklif sundu.

AYHAN AKMAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Haberde, Galatasaray’ın 20 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık sözleşme ve maaşında ciddi bir iyileştirme teklif ettiği belirtiliyor. Futbol Direktörü Ayhan Akman’ın, transferi bitirmek için Basel yönetimiyle doğrudan temas kurduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Adjetey, transfer döneminin son günlerinde Premier Lig ekibi Brentford’un da gündemine gelmişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Ganalı savunmacının kulübü Basel ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

