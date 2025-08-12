Galatasaray Gardi'yi ihya etti!

Galatasaray’da son üç yılda gerçekleştirilen birçok büyük transferin perde arkasında İtalyan menajer George Gardi yer aldı.

Dursun Özbek yönetimiyle 2022 yazından itibaren çalışan Gardi, sarı-kırmızılı kulüpten bu süreçte toplam 22 milyon Euro gelir elde etti.

Bu miktarın 15 milyon Euro’sunu şimdiden kasasına koyan Gardi, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Victor Osimhen gibi yıldızların transferinde rol oynadı. Ziyech’in gelişinde de gidişinde de komisyon alan Gardi, Galatasaray tarihinin en çok kazanan menajeri oldu.

OSIMHEN’DEN 7 MİLYON EURO

75 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’den transfer edilen Victor Osimhen için de devreye giren Gardi, sadece bu transferden dört yılda toplam 7 milyon Euro kazanacak. Yönetim, Dursun Özbek görevde olduğu sürece Gardi ile çalışmayı sürdürecek.

SADECE GALATASARAY İLE SINIRLI DEĞİL

Gardi, Süper Lig’de başka takımların transferlerinde de etkin rol üstlendi. Eljif Elmas’ın Fenerbahçe’den Napoli’ye satışı, Marek Hamsik’in Trabzonspor’a gelişi ve Mario Gómez’in Beşiktaş’a transferi gibi önemli hamlelerde de aracılık yaptı.