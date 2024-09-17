Galatasaray - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan mücadelede hakem Cihay Aydın düdük çalacak.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken Galatasaray ilk 11’ini belirledi.

3. haftanın erteleme maçı olması sebebiyle mücadelenin normal planlanan tarihinden sonra transfer edilen oyuncular kadroya dahil edilemedi.

Sarı-kırmızılılarda bu sebeple Rolland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs maçta forma giyemeyecek. Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

İşte ilk 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Emre, Ertuğrul, Kozlowski, Saborit, Mirza, Sorescu, Kenan, Ömürcan, Viana, Maxim