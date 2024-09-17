Galatasaray – Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu

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Galatasaray – Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de 3. haftanın erteleme mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Orta hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında Rams Park'ta bu akşam 20.00'de oynanacak maçta VAR koltuğunda Çağdaş Altay oturacak. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.

Süper Lig’de son olarak Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray, 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 3 puan toplayan Gaizantep FK ise puan sıralamasının 14. sırasında ye alıyor.

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