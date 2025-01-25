Galatasaray geçen yılın savunmacısını transfer etmek istiyor

Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye yapmayı planlıyor.



TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor. Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Kyle Walker-Peters geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te yılın takımında yer almıştı.