Galatasaray gelecek planlarının merkezine Ahmed Kutucu’yu koydu. Çarpıcı detay ortaya çıktı

Galatasaray Yönetimi, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak için çalışmalarına devam ederken, Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ahmed Kutucu'nun sarı kırmızılıların uzun vadeli planları arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Kanatlarında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü kullanan sarı-kırmızılılar, iki oyuncudan da beklediği katkıyı aldı.

Avrupa'dan teklifler gelen Barış ve Yunus'un satılma ihtimalini dikkate alan yönetim, yerli yıldızların alternatifi olarak aynı bölgede benzer performansa imza atan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu belirledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Nelsson ve Hakim Ziyech yerine yabancı takviyeler yapacak sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Ahmed için girişimde bulunacak.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Ahmet Kutucu ve Berke Özer için bonservis beklentilerinin 10’ar milyon euro olduğunu ifade etmişti.