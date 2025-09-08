Galatasaray genç yeteneği rakibinde buldu! İşte teklifin detayları...

Yeni sezona iddialı transferlerle giren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızıların 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Otto Rosengren'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Rosengren'in forma giydiği İsveç'in Malmö kulübüne bonuslar dahil 4 milyon Euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor.

Genç oyuncunun, geçen sezon iki takımın Avrupa Ligi'nde oynadığı maçta, Galatasaray'ın dikkatini çektiği belirtiliyor. Rosengren, 2-2 biten maçta 74. dakikada sahada kalmıştı.

Mjallby AIF altyapısından yetişen Rosengren, 2023 yılında Malmö'ye transfer oldu. Malmö ile 86 maçta görev yapan Rosengren, 8 gol ve 10 asiste imza attı.

Geçen sezon ise 35 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

İsveç U21 Milli Takımı'nda 12 maçta 1 gol atan Rosengren, A Milli Takım'la da 1 maçta forma giydi.