Galatasaray gençlerine Osimhen menüsü

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşabilmek için iddialı bir kadro kuran Galatasaray, bir yandan da geleceğin yıldızlarını yetiştirecek altyapı yatırımlarına hız verdi.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Kemerburgaz’a taşınacak akademi için modern tesis planlarını devreye alırken genç oyuncuların beslenmesinden menajer ilişkilerine kadar kapsamlı düzenlemeler yaptı.

YATIRIMLAR BAŞLADI

Altyapıdan sorumlu yönetici Fatih Demircan’ın organizasyonuyla Kemerburgaz’daki yeni akademi için hazırlıklar başladı. A Takım’ın Kemerburgaz’a taşınmasının ardından altyapı için de aynı bölgede modern tesislerin inşa edilmesi planlanıyor.

GENÇLER İÇİN BESLENME STANDARTLARI

Florya’da çalışmalarını sürdüren genç futbolcuların beslenme programı yeniden düzenlendi. Artık akademi oyuncularına, A Takım’da sunulan menüler birebir uygulanıyor. Böylece gençlerin profesyonel seviyeye en uygun şekilde hazırlanması hedefleniyor.

RİNG SERVİSİ VE MENAJER YASAĞI

Altyapı oyuncuları, tesislere ulaşım için özel ring servisleri kullanmaya yönlendiriliyor. Ayrıca 18 yaş altındaki futbolcuların yalnızca gelişimlerine odaklanması için menajer yasağı getirildi.

YENİ YETENEKLER KATILDI

Yeni sezon öncesi altyapıya 7 genç isim transfer edildi. Altınordu’dan Arda Yılmaz (17), Mustafa Duru (16) ve Ömer Özyurt (13), Ümraniyespor’dan Görkem Buğra Sağlamdemir (14) ile Arda Arıkan, Talas’tan Mustafa Cingöz (15) ve Emin Dabaz (14) akademiye kazandırıldı.

Galatasaray ayrıca, RAMS Global ile altyapıya özel bir sponsorluk anlaşması imzaladı.