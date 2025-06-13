Galatasaray, Göksenin Köksal'a veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Göksenin Köksal'a veda etti

Galatasaray, Göksenin Köksal'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Göksenin Köksal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı

Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı…

Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı.

Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi.

Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal’a teşekkürlerimizi sunarız.

Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun

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