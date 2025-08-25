Galatasaray gol yemeyi unuttu!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Süper Lig'de rekor kırmaya doymuyor. Son üç sezonun şampiyonu ilk üç haftada fırtına gibi esti. Rakip fileleri 10 kez sallayan sarı kırmızılılar kalesiniyse gole kapattı. Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla yüzleri güldüren isim oldu. Cimbom, kulüp tarihinde ilk kez ligde bir sezona gol yemeden 3'te 3 yaparak başladı.

LİGDE 7 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Galatasaray, geçen sezonu da sayarsak Süper Lig'de yedi maçtır gol yemiyor. Sarı kırmızılılar en son 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor karşılaşmasında filelerinden top çıkardı. Galatasaray'ın o tarihten sonra ligde aldığı sonuçlar şöyle...

Trabzonspor - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Kayserispor 3-0

Göztepe - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Başakşehir 2-0

Gaziantep FK - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Karagümrük 3-0

Kayserispor - Galatasaray 0-4

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE GALATASARAY'IN KIRDIĞI REKORLAR ŞÖYLE...



- Kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol rekoru.

- Süper Lig tarihinde en uzun deplasman serisi rekoru.

- Süper Lig tarihinde üst üste galibiyet rekoru.

- Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok galibiyet rekoru.

- Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi rekoru.

- Süper Lig tarihinde puan rekoru.