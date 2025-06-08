Galatasaray golcü arıyor: Yeni forvet Fransa'dan mı?

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Galatasaray golcü arıyor: Yeni forvet Fransa'dan mı?

Fransız kulübüyle sona eren sözleşmesini uzatmayan yıldız forvetin Galatasaray'ın listesinde olduğu ortaya çıktı.

Hücum hattında Victor Osimhen'den beklediği yanıtı alamaması durumunda B planı hazır olan Galatasaray'ın yeni forvetini Fransa'da bulduğu iddia edildi.

Fransız basının aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Lille ile kontratı biten Jonathan David'i yakından izliyor.

Son olarak Napoli ile görüşen 25 yaşındaki Jonathan David, 2020-2025 arası Lille formasıyla 232 resmi maça çıkarken 109 gol attı, 30 asist yaptı ve Fransa Ligue 1'de de şampiyonluk kazandı.

Kanadalı golcüye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu öğrenildi.

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