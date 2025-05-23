Galatasaray Göztepe deplasmanına Ordu ile gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İzmir'e gitti.
ATAKAN ORDU İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'da kart cezalısı Fernandos Muslera ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Osimhen, Abdülkerim, Torreira, Yunus Akgün, ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosunda yer almadı.
Muslera'nın cezalı olmasıyla beraber altyapı kalecisi Atakan Ordu ilk kez kadroya dahil edildi. Ordu Galatasaray U19 takımında 19 maçın 6'sında kalesini gole kaparken 13 gol yedi.
GÖZTEPE KAMP KADROSU
Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina