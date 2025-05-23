Galatasaray Göztepe deplasmanına Ordu ile gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Göztepe deplasmanına Ordu ile gidiyor

Şampiyon Galatasaray'ın İzmir'e giden kadrosu açıklandı. Şu ana kadar sadece Avrupa maçlarında kadroda bulunan altyapı oyuncusu Atakan Ordu ilk kez bir Süper Lig maçı kadrosunda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İzmir'e gitti.

ATAKAN ORDU İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'da kart cezalısı Fernandos Muslera ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Osimhen, Abdülkerim, Torreira, Yunus Akgün, ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosunda yer almadı.

Muslera'nın cezalı olmasıyla beraber altyapı kalecisi Atakan Ordu ilk kez kadroya dahil edildi. Ordu Galatasaray U19 takımında 19 maçın 6'sında kalesini gole kaparken 13 gol yedi.

GÖZTEPE KAMP KADROSU

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

Son Haberler
Siyasi parti lideri emekliler üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Siyasi parti lideri emekliler üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Fenerbahçe - Ergin Ataman'ın Panathianaikos'una karşı final için sahada
Fenerbahçe - Ergin Ataman'ın Panathianaikos'una karşı final için sahada
Trafik kanunu sil baştan! Cezalar dudak uçuklatacak... Teklif Meclis'e geldi
Trafik kanunu sil baştan! Cezalar dudak uçuklatacak... Teklif Meclis'e geldi
81 ildeki emekliler için güzel haber! Bedava oldu
81 ildeki emekliler için güzel haber! Bedava oldu
Marmara'nın zaferi: Bandıra bandıra final
Marmara'nın zaferi: Bandıra bandıra final