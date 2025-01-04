Galatasaray - Göztepe maçı başladı! Okan Buruk’tan sürpriz hamle

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Galatasaray - Göztepe maçı başladı! Okan Buruk’tan sürpriz hamle

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Matsuki, Romulo

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ HAMLE!

Okan Buruk, Göztepe maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verecek. Stoper, Sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Ayhan, Buruk tarafından Jelert'in yerine 11'de tercih edildi.

Maç başladı...

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