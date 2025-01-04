Galatasaray'da Yunus Akgün sahnede!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Yunus Akgün sahnede!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun attığı golle beraberliği yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Saat 19.00'da başlayan maçta Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun attığı golle beraberliği yakaladı.

YUNUS AKGÜN SAHNEDE!

İkinci yarıda sahneye Yunus Akgün çıktı. Yunus, 61. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Matsuki, Romulo

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ HAMLE!

Okan Buruk, Göztepe maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verecek. Stoper, Sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Ayhan, Buruk tarafından Jelert'in yerine 11'de tercih edildi.

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