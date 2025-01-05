Galatasaray-Göztepe maçının hakemine tepki yağdı. Barış Alper’in itirazına kart çıkmalı mı?

Galatasaray’ın Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Alper Akarsu’nun bazı kararları tepkilere neden oldu. Özellikle Barış Alper’in taç atışına itirazda gösterdiği sert tepkiye karşı sarı kart çıkmaması dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda milli oyuncunun yardımcı hakeme küfrettiği belirtilirken buna rağmen kart görmemesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan kararla ilgili yapılan yorumlarda maçın hakeminin yanlış karar verdiği belirtildi. Beinsports’ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonları yorumlayan Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, hakemin yanlış karar verdiğini belirterek “Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız” ifadelerini kulandı.

Ünlü yorumcular konuyla ilgili şunları söyledi:

Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.

Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.

“SANKİ BASKETBOL MAÇI YÖNETTİ”

Öte yandan ünlü yorumcu Ahmet Çakar Sabah gazetesindeki köşe yazısında hakem Alper Akarsu’nun maçı iyi yönetmediğini söyledi. Çakar, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Hakem Alper Akarsu çok ama çok kötü bir maç yönetti. Sadece Galatasaray lehine verdiği tartışmalı penaltı ya da Koray'ın elle oynamasına vermediği penaltıdan bahsetmiyorum, en ufak temasa bile faul çalan, adeta bir basketbol hakemi felsefesinde maç yönetti.”