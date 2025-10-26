Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Davinson Sanchez, Sallai, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Abdülkerim Barcakcı, Lemina, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'le çıkacak.

Göztepe ise Lis, Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherhi, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan ve Janderson ilk 11'iule maça başlayacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira da bu maçta oynamayacak.

"TORREIRA YARIN DÖNECEK"

Maç öncesinde yayıncı kuruluş Bein Sport'a yaptığı açıklamada eksik oyuncular ilgili konuştu.

Torreira'nın yarın döneceğini söyleyen Buruk, "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, Torreira ve ailesine bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. İlkay ve Singo sakatlıkları nedeniyle bugün kadroda değil yok. Onun dışında takım olarak hazırız" dedi.

"BİREYSEL BECERİ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

"Rakibimiz az gol yiyen, ligin başarılı takımlarından biri. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar" diyen Buruk, "Bir oyunları var. Direkt oynayan bir takım. İkinci topları almak önemli. Bireysel beceri çok önemli olacak Göztepe'ye karşı. Oyunumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir oyun ortaya koymak ve puan farkını devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.

Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

GÖZTEPE, İSTANBUL'DA 3 KEZ KAZANABİLDİ

Sarı kırmızılı iki takım, bu akşam 63. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 62 maçtan 37'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın 99-45 üstünlüğü bulunuyor.

Göztepe ve Galatasaray, İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 32. kez birbirlerine rakip oluyor. Cimbom, İstanbul'da 20 kez, Göztepe ise 3 kez kazandı. 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 52, Göztepe 18 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 16 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 14'ünü kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Cimbom, Göztepe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazanılan maçla başlayan süreçte Göztepe'yi bugüne kadar 7 lig maçında da mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, 7 golü kalesinde gördü.