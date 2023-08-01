Galatasaray Günay Güvenç'i açıkladı

Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Günay Güvenç'i açıkladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfere doymuyor.

Zaha, Bakambu, Icardi, Angelino gibi transferlere imza atan Sarı Kırmızılılar, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i de transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

-Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.
Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir.

"ŞAMPİYON TAKIMA GELDİM"
İmza sonrası tecrübeli kaleci "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım" dedi.

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