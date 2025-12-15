Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk imzasına çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaştı.

GALATASARAY'DAN UMUT TOHUMCU SÜRPRİZİ

TRT Spor'da yer alan habere göre: Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Aslan'ın Hoffenheim ile de görüşmelerine devam ettiği aktarıldı. Kulüplerin de anlaşması halinde Umut Tohumcu, parçalı formayı giyecek.

Orta saha pozisyonunda oynayan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 5 maçta süre buldu. Bu maçlarda gol veya asist katkısı veremeyen 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

