Antalyaspor Başkanı'ndan Galatasaray çıkışı: Teklif var

Süper Lig ’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19’uncu haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken 12 Ocak'ta açılacak transfer dönemiyle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Kırmızı beyazlı takımın ABD’li forvet oyuncusu ve tecrübeli sol bek oyuncusu Güray Vural’a birçok takımdan teklif gelirken konuyla ilişkin kulüp başkanı Aziz Çetin, önemli açıklamalarda bulundu.

Aziz Çetin, lig lideri Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu ve birçok takımla görüştüklerini ifade ederken, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural’a Galatasaray’dan teklif olduğunu ancak takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.