Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi! Teklif edilen rakam akıllara durgunluk verdi

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi yeniden gündeme geldi. İtalyanların 30 milyon euroluk bonservis talebinde ciddi indirime gittiği belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ TEKLİF

Inter transfer bilançosunda 50 milyon euro eksiye düşünce, Hakan Çalhanoğlu için istediği 30 milyon euroluk bonservis talebinde yarı yarıya indirime gitti. Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmelere yeniden başladığı iddia edildi.

KURA ÇEKİMİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile görüştüğü aktarıldı.

Özbek'in Marotta'ya 5 artı 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

