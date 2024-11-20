Galatasaray hakkındaki suç duyurusu için karar çıktı. Fenerbahçe’den sert açıklama geldi

Galatasaray’ın yasa dışı bahis şirketi olduğu ortaya çıkan bir firma ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladığının ortaya çıkması sonrası sarı kırmızılı yönetim anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti. Sarı kırmızılı yönetim, anlaşma imzaladıkları firmanın bir haber sitesi olduğunu belirterek TFF’nin anlaşma ile ilgili bilgisinin olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’nin konunun incelenmesi için gönderdiği yazılar sonrası Spor Toto, Galatasaray hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Fenerbahçe’den gelen açıklamada savcılığın kararına tepki gösterildi. “Açıklamada, Verilen bu kararın, Türk hukuk sisteminin temel ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu düşüncesindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertlilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Galatasaray Spor Kulübü’nün, yasa dışı bahis şirketi reklamını içeren bir sponsorluk anlaşması yaptığına yönelik haberler ve bu haberlerin doğruluğunu teyit eden Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin beyan ve açıklamaları, kamu vicdanında derin yaralar açmıştır.

Sponsorluk anlaşması çerçevesinde kulüp yöneticilerinin alenen yaptıkları bu açıklamalar ve sürece dair gelişmeler, konunun ne denli hassas ve titizlikle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bilindiği üzere Kulübümüz tarafından Spor Toto Genel Müdürlüğü dâhil pek çok kamu kurumuna konunun hassasiyetle incelenmesi ve değerlendirilmesi talebiyle yazılar yazılmış;

Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yapılan suç duyurusunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Savcılık tarafından “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verildiği öğrenilmiştir.

Verilen bu kararın, Türk hukuk sisteminin temel ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

Soruşturma neticesinde verilen bu karar, Türk futbolunun temiz, şeffaf ve adil bir temelde yürümesi için yapılması gerekenden oldukça uzaktır.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından bu karara karşı mutlaka itiraz yoluna gidilecektir.



Bu itiraz neticesinde ortaya çıkan bu hukuksuzluğun da giderileceğine olan inancımızı sürdürmek istiyoruz.



Saha içi haksız rekabetin yanında, saha dışında da artarak devam eden bu haksız rekabetin artık devletimizin ilgili mercileri ile birlikte spor camiasının tüm paydaşları tarafından kabul edilerek, bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekmektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı, adaletin tam ve eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna duyuruyor;



Türk sporunun itibarı ve temiz rekabetin korunması adına hukuka olan güvenimizi yitirmeden, ilgili mercileri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz."