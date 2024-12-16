Galatasaray, harika seriye devam etmek istiyor. Rakip: Trabzonspor

Galatasaray, Süper Lig’in 16. Haftasında kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Saat 21.00’da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de çıktığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Büyük hayal kırıklığına neden olan Trabzonspor ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

OSİMHEN VE BARIŞ ALPER FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray'da Metehan Baltacı ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Öte yandan sakatlıkları iyileşen Osimhen ve Davinson Sanchez’in ilk 11’de forma giymesi beklenirken, Barış Alper ise yedek kulübesinde yer alacak.

Trabzonspor’da ise Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Galatasaray : Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.