Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında konuk olduğu Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Zwettl Spor Salonu'nda oynanan maçta 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turuna yükseldi.
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