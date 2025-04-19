Galatasaray hem 3 puan aldı hem de rekor kırdı: Avrupa’da böylesi yok

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren rakibine karşı aldığı galibiyet ile şampiyonluk yarışındaki avantajını korudu.

Galatasaray’ın 3 puan aldığı maçta oynadığı üstün oyun dikkat çekti. Sarı kırmızılılar maçta 2 gol bulsa da rakip kaleyi adeta şuta boğdu.

Sözcü’de yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, 43 dakikada çektiği 22 şutla Avrupa’da zirveye yerleşirken ilk yarıda çektiği 23 şutla Süper Lig rekoru kurdu.

Galatasaray bu sezon ligde rakip ceza sahasında en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı oynadı. Okan Buruk’un öğrencileri ayrıca 30 duran top golüyle 2010/11 sezonundan bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu