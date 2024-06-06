Galatasaray hiç sakatlık yaşamayan Portekizli ile anlaştı

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Rafa Silva transferinde önemli adımlar atıyor.

Benfica ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçildi. Yönetimin, ilk toplantıda 3 yıllık anlaşma teklif ettiği ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiği belirtiliyor. Ayrıca, imza parası konusunda da pazarlık yapılacağı ifade ediliyor.

MERTENS'İN YERİNE

Forvet arkası pozisyonunda oynayan ve Benfica'dan ayrıldıktan sonra Orta Doğu kulüplerinin de ilgisini çeken Rafa Silva'nın Avrupa'da kariyerine devam etmeye meyilli olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 yıllık sözleşme yenilen 37 yaşındaki Mertens'in alternatifi olarak düşünülen Silva, transfer olması durumunda Belçikalı oyuncuyla forma rekabetine girecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un da transferini istediği Portekizli futbolcunun, Avrupa'nın büyük kulüplerinin de ilgi odağı olduğu kaydediliyor.

Benfica'daki son sezonunda 37 gole (22 gol, 15 asist) direkt katkı sağlayan Rafa Silva, kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Bu sezon tüm turnuvalarda en az bir kez skora katkıda bulundu.

SAKATLIK YAŞAMADI

Önceki sezon sakatlık yaşamadan 56 maçın 52'sinde forma giyen Silva, sadece 4 maçı kaçırdı. Asıl mevkisi 10 numara olan tecrübeli oyuncu, gerektiğinde sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yaptı.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez tarafından EURO 2024 için düzenlenecek olan Almanya kadrosuna çağrılmayan Silva, bu durumu profesyonelce karşıladı.