Galatasaray hızını alamadı. Yıldız isme kancayı attı

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Galatasaray hızını alamadı. Yıldız isme kancayı attı

Osimhen transferi ile ortalığı karıştıran Galatasaray şimdi de Mats Hummels için harekete geçti.

Victor Osimhen’i kadrosuna katarak transfer gündemini sallayan Galatasaray hız kesmiyor.

Okan Buruk’un isteği doğrultusunda bir stoper transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar flaş bir isme yöneldi.

HEDEF HUMMELS

İtalyan basınında yer alan habere göre, yönetim bonservisi elinde olan Mats Hummels ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Alman stoper için Roma da devreye girerken oyuncu önümüzdeki günlerde teklifleri değerlendirecek.

PERFORMANSI

Son olarak Borussia Dortmund forması giyen 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

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