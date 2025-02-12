Galatasaray Hollanda’ya 6 eksikle gidiyor: AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

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Galatasaray Hollanda’ya 6 eksikle gidiyor: AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar, Hollanda’daki deplasmanda 6 eksikle sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Galatasaray, 13 Şubat Perşembe akşamı AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar kritik maç için Hollanda'ya UEFA listesinde adı bulunan futbolculardan 6'sı olmadan gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosunda cezaları bulunan Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez yer almadı.

Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ise sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Sarı-kırmızılılarda isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray’ın açıkladığı kamp kadrosu şöyle:

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