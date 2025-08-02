Galatasaray iç transferde gaza bastı! 2 imza

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Galatasaray iç transferde gaza bastı! 2 imza

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da bir yandan iç transfer için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce 4 oyuncusuyla yeni sözleşme imzalarken, hedefte 2 yeni ismin olduğu öğrenildi.

İç transferde yerli oyuncular Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda imza sırası Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'e geldi.

YUNUS AKGÜN İMZAYA YAKIN

Yunus'un ücreti 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile aynı seviyeye getirildi. Yabancılardan Davinson Sanchez'in de maaşına zam beklentisinde olduğu öğrenildi.

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DAVINSON SANCHEZ KALMAK İSTİYOR

İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.

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3.2 milyon euro garanti para kazanan 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor. Galatasaray cephesi, satmayı düşünmediği Sanchez'le yeni anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

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