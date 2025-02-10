Galatasaray Icardi için kararını verdi: Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Galatasaray Icardi için kararını verdi: Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da Icardi’nin durumu belli oldu. Sarı kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Arjantinli golcüyü kadrodan çıkaracak.

Galatasaray, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'nın ardından beşinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Lens ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da Frankowski'nin transferiyle birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi UEFA'ya verilen kadrodan sonra transfer ettiği için Polonyalı futbolcu Avrupa maçlarında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Frankowski'nin transferinin ardından Mauro Icardi, yabancı sayısı sebebiyle lig listesine dahil edilmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'yi UEFA listesine bildirmişti. Arjantinli yıldız, ligin ikinci yarısında sadece UEFA listesinde yer alacak. Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde tedavisi ile ilgili İstanbul'a gelmiş ve daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray'da 14 maçta süre buldu ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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