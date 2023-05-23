Galatasaray Icardi ile anlaştı

Galatasaray'ın kiralık olarak forma giyen Icardi ile gelecek sezon için anlaştığı belirtildi.

Galatasaray Icardi ile anlaştı

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile yeni sözleşme için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre bir aydır yapılan görüşmeler tamamlandı.

Sarı kırmızılı formayla 24 maçta 20 gol atıp, 8 de asist yapan Icardi'yle 2 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor. Arjantinli golcünün yıllık 5 milyon euro kazanacağı da ifade edildi.

Galatasaray'ın Icardi için görkemli bir imza töreni yapacağı belirtildi.

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