Galatasaray Icardi'de mutlu sona ulaştı. Geliş saati belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fırtına gibi esen ve kazanılan şampiyonluktan en büyük pay sahibi olanlardan olan Mauro Icardi, kiralık olarak forma giydiği için sezon sonu ayrılmıştı.

YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA

Ancak Galatasaray yönetimi, PSG ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Galatasaray, Arjantinli yıldız için uçak kaldıracak. Icardi ve Wanda Nara'nın yarın saat 20.50'den sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

SERVET ÖDENECEK

Galatasaray, PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. PSG'den ayrılıp Türkiye'ye gelmeyi kabul eden Icardi'ye ise yıllık 8 milyon euro maaş ödenecek.