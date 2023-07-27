Galatasaray Icardi'de mutlu sona ulaştı. Geliş saati belli oldu

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için Sarı Kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş zamanı da belli oldu.

Galatasaray Icardi'de mutlu sona ulaştı. Geliş saati belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fırtına gibi esen ve kazanılan şampiyonluktan en büyük pay sahibi olanlardan olan Mauro Icardi, kiralık olarak forma giydiği için sezon sonu ayrılmıştı.

YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA
Ancak Galatasaray yönetimi, PSG ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Galatasaray, Arjantinli yıldız için uçak kaldıracak. Icardi ve Wanda Nara'nın yarın saat 20.50'den sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

SERVET ÖDENECEK
Galatasaray, PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. PSG'den ayrılıp Türkiye'ye gelmeyi kabul eden Icardi'ye ise yıllık 8 milyon euro maaş ödenecek.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama Dünya
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor