Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

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Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor
Galatasaray yaşadığı sakatlık sonrası ne zaman sahalara döneceği bilinmeyen Icardi'nin alternatifini belirledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanan ve sezonu kapatma ihtimali bulunan Icardi’nin alternatifini belirledi.

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MAME THIAM'I GÜNDEMİNE ALDI
Sarı-kırmızılıların bu sezon gösterdiği performansla gol krallığında Icardi ve Dzeko’nun hemen ardında olan Mame Thiam’ı gündeme aldı.

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ARA TRANSFER DÖNEMİNDE TEKLİF YAPILACAK
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mame Thiam’ı ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

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PERFORMANSI
Bir dönem Fenerbahçe formasıda giyen 31 yaşındaki golcü bu sezon Kayserispor’da çıktığı 17 maçta 11 gol 2 asist kaydetti.

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