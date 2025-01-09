Galatasaray Icardi’nin yerine golcü arıyor. Teklife anında yanıt geldi

Galatasaray, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Icardi’nin yerini doldurmayı amaçlıyor. Sarı kırmızılılar, Rennes forması giyen Amine Gouri için teklif verdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız ekibi, golcü oyuncusu ile devre arasında yolları ayırmak istememesine rağmen Galatasaray 13 milyon euroluk teklif verdi. 2 milyon euroluk başarı bonusunun da olduğu teklif anında reddedildi.

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gouiri bu sezon Rennes formasıyla 16 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.