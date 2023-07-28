Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi. Olay gönderme

Galatasaray, PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Mauro Icardi ve ailesi, uçakla İstanbul'a geliyor.

Arjantinli yıldızın saat 00.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Icardi, Galatasaray'a 3 yıllık imzayı atacak.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Galatasaray, Icardi için yaptığı ön tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Tanıtım videosunda ünlü gazeteci Fabrizio Romano da yer aldı.

Transferi açıklayan videoda "Aşkın Olayım" ve "Beni Sev" şarkıları kullanıldı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu "Beni Sev" şarkısıyla açıklamıştı.

Galatasaray videonun başlığına 'Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin' notunu düştü.