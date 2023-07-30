Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi. Maaşı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Mauro Icardi'yi Galatasaray, KAP'a bildirdi.

Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi. Maaşı dudak uçuklattı

Editör: Barış Atakan

Galatasaray, Paris Saint Germain'den transfer edilen Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.

Sarı Kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi için PSG'ye 10 milyon euro ödeneceği açıklanırken, oyuncu ile yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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