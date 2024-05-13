Galatasaray için flaş iddia. 'Ali Koç bunu bilsin'

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, NEO Spor Youtube kanalında katıldığı programda çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Florya'dan bilgi aldığını ileri süren Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın amacı maçı 5-0 yenmek. Duyum değil bilgi bu. Ben içeriden bilgiyi aldım. Galatasaray takımı çok hırslı. Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe'yi ezmek için oynarız diyorlarmış. Fatih Karagümrük'ü zaten yendiler. Fenerbahçe'yi farklı yenelim düşüncesindeler.

Ali Koç bunu bilsin. Gerekirse maça gitsin, enerjiyi üstüne alsın. Başkanlık böyle günlerde belli olur. Galatasaray 5 tane atarsa, başkan olsan bile geçmiş olsun. Galatasaray'da 10-15 gündür bu dediğim olay konuşuluyor. Onu da bilgi olarak vereyim."