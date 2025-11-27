Süper Lig devi Galatasaray'da birçok oyuncunun sözleşmesi uzatılmıştı. Bu isimlerden biri de Kaan Ayhan'dı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun 2026'da biten sözleşmesini 2028'e uzatmıştı. Maaşına da zam yapılan Kaan için Uğur Karakullukçu, büyük bir iddia dile getirdi.

İşte Karakullukçu'nun sözleri:

'KAAN AYHAN YÜZDE 30 FAZLASINI ALMIŞ'

"Kaan Ayhan'ın menajeri sözleşme yenileme görüşmeleri için kulübe gidiyor. Aklındaki paradan yüzde 30 fazlasını almış. Kaan Ayhan cephesi de çok şaşırmış. Bu bilgiyi güçlü bir yerden duydum."

Karakullukçu’nun açıklamasına göre: Kaan Ayhan tarafı, Galatasaray Yönetimi'nin teklif ettiği yıllık ücretin beklediklerinden oldukça yüksek olması nedeniyle görüşmeden memnun ve şaşkın ayrıldı.