Fenerbahçe geçen sezon Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünden kiraladığı Milan Skriniar'ı, bu sezon başında bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştı.

Menajerlerin, Skriniar'ı yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray'a önerdiği, Cimbom'un da oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

Slovakya milli takım kampında açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'de geçirdiği süreci anlattı.

"Transfer olduğum ilk andan itibaren kendimi harika hissettim" diyen Skriniar, "Soyunma odasında ve taraftarlarla harika bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Bu nedenlerle yaz transfer döneminde ilk tercihinin sarı lacivertli takım olduğunu aktaran Milan Skriniar, "Fenerbahçe'de mutluyum ve düzenli olarak oynuyorum" diye konuştu.