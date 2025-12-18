Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel’i 82-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grup aşamasını lider tamamladı.
Laktasi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk periyodu 22-11 önde geçti. İkinci çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 41-33 avantajla gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodu 61-47 önde tamamladı. Son çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen temsilcimiz, mücadeleden 17 sayı farkla galip ayrıldı.
Galatasaray MCT Technic’te Buğrahan Tuncer, kaydettiği 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Javon Bess ve Marko Jeremic’in 14’er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grup maçlarını 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede tamamladı. Igokea m:tel ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle grubun son sırasında yer aldı.