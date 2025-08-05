Galatasaray iki yıldızına 80 milyon euro istiyor

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitiren Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerde de hareketlilik yaşanıyor.

Devre arasında Lens’ten transfer ettiği sağ bek Frankowski’yi bir başka Fransız takımı Rennes’e zorunlu satın alma maddesiyle kiralık veren Cim Bom’da Carlos Cuesta, Jelert ve Köhn de transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar Zaniolo'nun da satılması için çalışmalara devam ediyor.

40 BARIŞ ALPER, 40 SARA

Galatasaray, bırakmak istemediği iki starı için ise astronomik bonservis bedelleri belirledi. Takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’a özellikle İngiltere Premier Ligi’nden teklifler geldiği iddia ediliyor.

Kulübe yakın kaynaklara göre Barış Alper için gözden çıkarılan rakamlar 25 milyon Euro civarında. Ancak başkan Dursun Özbek, Barış’ın mutlaka takımda kalmasını istiyor. Bunun için genç oyuncuya tam olarak 40 milyon Euro fiyat biçildi.

Daha önce İngiltere’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Sara'ya da yine Ada’dan talipler var. Galatasaray’ın 18 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı 26 yaşındaki orta sahaya yine 25 milyon Euro civarında teklifler geldiği öğrenildi.

Bu kez de teknik patron Okan Buruk, Sara’nın takımdan ayrılmasına karşı çıktı. Yönetim de Sambacı’yı isteyen kulüplere 40 milyon Euro’luk talepte bulunarak, bu rakamın karşılanması durumunda orta sahaya çok daha iyi bir takviye yapma kararı aldı.