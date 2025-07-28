Galatasaray iki yıldızını TFF'ye bildirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray iki yıldızını TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, iç transferde Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2027, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2022-2023 sezonu başından itibaren sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaparken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kaan ise 43 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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