Galatasaray iki yıldızını TFF'ye bildirdi

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, iç transferde Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2027, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2022-2023 sezonu başından itibaren sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaparken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kaan ise 43 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.