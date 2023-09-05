Galatasaray iki yıldızıyla yollarını ayırıyor

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın Ndombele ve Davinson Sanchez transferleri sonrası takımda kontenjan açılması açısından Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

Haberin devamında ise büyük liglerde transfer döneminin sona erdiği için iki ismin de Süper Lig ekiplerine kiralanmasının planlandığı belirtildi.

Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.

Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü, Fredrik Midstjö transferi ile ilgili "Biz oyuncunun geleceğini düşündük fakat farklı bir gelişme oldu. Kendisinin tesisteki odasını bile hazırlamıştık. Antrenmanlara da katılmasını bekliyorduk. Anlaşmazlık çıktı mı bilmiyorum ama gerekirse farklı alternatiflere bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.